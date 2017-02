Pytany o wypowiedź Szojgu Stoltenberg oświadczył na konferencji prasowej w Brukseli, że NATO nadal będzie dążyć do dialogu z Rosją. - Nie chcemy izolować Rosji, nie chcemy nowej zimnej wojny. Dążymy do bardziej konstruktywnych relacji z Rosją i nadal będziemy robić dokładnie to. Oczywiście nasz dialog z Rosją powinien odbywać się w oparciu o podstawowe zasady respektowania integralności terytorialnej wszystkich państw w Europie, w tym Ukrainy. I oczywiście musimy połączyć dialog z wiarygodnym odstraszaniem - powiedział sekretarz generalny.

Jak tłumaczył, to, że można jednocześnie prowadzić dialog i odstraszać potencjalnego przeciwnika w wiarygodny sposób, to lekcja, którą Sojusz wyciągnął z zimnej wojny.

- To działało wobec Związku Radzieckiego w czasie zimnej wojny i jestem całkowicie przekonany, że ta strategia jest właściwa w podejściu do Rosji w zupełnie innym środowisku bezpieczeństwa obecnie. Będziemy więc nadal prowadzili wiarygodne odstraszanie, będziemy silni i przewidywalni, ale w tym samym czasie będziemy starali się o bardziej konstruktywne relacje z Rosją - powiedział Stoltenberg.

Szojgu oświadczył w czwartek, że Moskwa jest gotowa wznowić dialog z Pentagonem, "ale próby prowadzenia go z pozycji siły są pozbawione perspektyw". Dodał, że w czwartek w stolicy Azerbejdżanu - Baku odbędzie się spotkanie, w którym udział wezmą przedstawiciele sił zbrojnych USA i Rosji. Oznajmił, że Moskwa oczekuje tam "wyjaśnienia stanowiska Pentagonu".

Szojgu odniósł się w ten sposób do wypowiedzi nowego szefa Pentagonu Jamesa Mattisa. Dzień wcześniej zapewnił on, że USA są otwarte na odnowienie współpracy z Rosją, ale zastrzegł, że są też realistyczne w swych oczekiwaniach i że negocjacje należy prowadzić z pozycji siły.

W Baku przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA gen. Joseph Dunford będzie w czwartek rozmawiał z szefem sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej gen. Walerijem Gierasimowem. Dowódcy mają poruszyć kwestie obecnego stanu stosunków amerykańsko-rosyjskich oraz znaczenie konsekwentnej i przejrzystej komunikacji dla przeciwdziałania błędom i potencjalnym kryzysom.