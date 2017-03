- Nie zgodzę się nigdy na prymat siły nad zasadami. Dla Polski jest oczywiste, że zasadami się nie handluje i nie ma zgody na to, żeby przewodniczącym Rady Europejskiej, kimkolwiek by był, została osoba, bez zgody państwa, z którego dana kandydatura pochodzi. To jest kwestia zasad - powiedziała szefowa polskiego rządu.

Podkreśliła, że Polska będzie do końca broniła zasad, które są fundamentem Unii Europejskiej. - Te państwa, które tego nie rozumieją, prowadzą do destabilizacji, my chcemy budować jedność Europy, jedność Unii Europejskiej - zapewniła Szydło. - Jeszcze raz powtórzę, nic bez nas, bez naszej zgody - oświadczyła Szydło.