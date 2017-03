- Wczoraj polityka europejska stała się zakładniczką złych emocji jednego człowieka - powiedział Szczerski w radiu RMF FM. - Jarosława Kaczyńskiego? - zapytał prowadzący rozmowę Rober Mazurek.

- Tym człowiekiem jest Donald Tusk, bo jeśli ktoś mógł wykonać wczoraj gest, który pokazałaby, że może być silnym politykiem europejskim i pewnym liderem polityki europejskiej, to był to Donald Tusk, który sam mógł złożyć wniosek o odłożenie głosowania - odpowiedział Szczerski.

Nie było bowiem - jak dodał - zgody wszystkich uczestników szczytu w sprawie proponowanych decyzji.

Jednak, prezydenckiego ministra, Tusk "wybrał swój własny interes" i dlatego rozgrywkę na szczycie przegrał.

- Przewodniczący Rady Europejskiej jest odpowiedzialny za to, by budować konsensualne decyzje w Radzie Europejskiej, ten wynik wczorajszy, gdy konkluzje są nieprzyjęte, to wielka porażka funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej - przekonywał Szczerski. - Przedłożył swój własny interes ponad interes polityki europejskiej - dodał.