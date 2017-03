Restrykcje w formie zakazu wjazdu do UE i zamrożenia aktywów będą obowiązywać do 15 września 2017 roku. Jak poinformowała Rada UE w komunikacie, ocena sytuacji nie daje podstaw, by złagodzić restrykcje.

Z listy osób objętych sankcjami usunięto dwie zmarłe w ostatnim czasie osoby. Czarna lista obejmuje obecnie 150 osób, rosyjskich polityków, wojskowych oraz ukraińskich separatystów, odpowiedzialnych za podważanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Jest wśród nich kilka osób z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina.

Zamrożenie aktywów dotyczy także 37 firm i organizacji.

Poniedziałkową decyzję rządy państw UE podjęły w procedurze pisemnej. We wtorek ma ona zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.

W związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy UE wprowadziła również sankcje gospodarcze wobec Rosji za wspieranie separatystów. Złagodzenie restrykcji uzależniono od pełnego wdrożenia porozumień z Mińska w sprawie uregulowania konfliktu. Sankcje, przedłużone ponownie w styczniu, obowiązują przynajmniej do końca lipca 2017 roku.

Sankcje gospodarcze obejmują ograniczenia w dostępie do kapitału dla rosyjskich banków państwowych, firm naftowych (Rosnieft, Transnieft i Gazprom Nieft) i trzech firm zbrojeniowych (OPK Oboronprom, United Aircraft Corporation i Urałwagonzawod). Wprowadzono też ograniczenia w sprzedaży Rosji zaawansowanych technologii dla przemysłu naftowego, sprzętu podwójnego zastosowania oraz embargo na broń.