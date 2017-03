W poniedziałek wieczorem obie izby brytyjskiego parlamentu przyjęły ustawę upoważniającą May do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Brexitu. Stało się to po odrzuceniu przez Izbę Gmin zgłoszonych przez Izbę Lordów poprawek gwarantujących prawa obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii, i dających posłom prawo weta wobec warunków Brexitu.

Kwestia przyszłości imigrantów zostanie jednak poruszona jako pierwszy temat, gdy rozpoczną się negocjacje pomiędzy rządem w Londynie a Unią Europejską. Obie strony podkreślają, że zależy im na szybkim osiągnięciu porozumienia w tej sprawie.

Wejście w życie ustawy otwiera przed premier May drogę do formalnego rozpoczęcia Brexitu i dwuletnich negocjacji w tej sprawie.

Projekt ustawy został złożony w parlamencie pod koniec stycznia w ramach tzw. przyspieszonej procedury. Dokument składa się z zaledwie dwóch krótkich artykułów, wyrażających zgodę parlamentu na to, aby May złożyła oficjalne zawiadomienie (notyfikację) o zamiarze wyjścia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu Lizbońskiego.

Trwający półtora miesiąca proces ustawodawczy został zainicjowany w wyniku podjętej w drugiej połowie stycznia decyzji brytyjskiego Sądu Najwyższego, który podtrzymał wyrok Wysokiego Trybunału (High Court) i orzekł, że do rozpoczęcia formalnego procesu opuszczania UE przez kraj niezbędna jest zgoda obu izb parlamentu.