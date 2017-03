Kobieta pokonała około 50 konkurentów, którzy brali udział w licytacji zorganizowanej w ramach inicjatywy niesienia pomocy dla mieszkańców regionów Lacjum, Marche, Umbria i Abruzja, dotkniętych przez kilka trzęsień ziemi w ostatnich miesiącach.

Do akcji charytatywnej przyłączył się 80-letni Berlusconi, który wystawił na aukcję obiad w swoim towarzystwie w jego znanej rezydencji w Arcore pod Mediolanem.

Niemal do ostatniej chwili wydawało się, że wygra mieszkający we Włoszech Chińczyk, który zaproponował 30 tysięcy euro. Jego ofertę przebiła jednak kobieta dając 70 tysięcy euro. Jak powiedziała, zdecydowała się na to, by zrobić prezent swej babci, która od lat podziwia lidera ugrupowania Forza Italia.

Wylicytowana suma zasili kontro włoskiego Czerwonego Krzyża, który niesie pomoc tysiącom ludzi pozbawionych dachu nad głową w rezultacie kataklizmu.