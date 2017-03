Podczas spotkania z papieżem Franciszkiem w Watykanie Gentiloni, który jest gospodarzem sobotnich uroczystości w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, podkreślił: Jesteśmy świadomi naszych różnic i problemów, które nas dzielą.

Europa czasem nie pokazywała swego najlepszego oblicza wobec migrantów, którzy przybywają przy niewypowiedzianych cierpieniach, uważając ją za bezpieczne schronienie - oświadczył.

Odnosząc się do kryzysu migracyjnego i dróg jego rozwiązania, wskazał: Musimy połączyć prawa człowieka z dążeniem do integracji i odpowiedzialnością.

Szef włoskiego rządu zauważył, że Unia Europejska to nie tylko "parametry", ale także "wartości, bogactwo różnorodności", "moralność i idee".

Tuż przed rocznicą Traktatów Rzymskich terroryzm ugodził w parlament w Londynie. My już w przeszłości znaleźliśmy siłę i wartości moralne oraz duchowe, by zareagować na te zagrożenia - mówił Gentiloni. My, Europejczycy, zbudowaliśmy naszą tożsamość na tych wartościach - przypomniał.