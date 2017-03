Podczas poniedziałkowego spotkania z przedstawicielami węgierskich mediów w Rzymie cytowany przez Ansę rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs oświadczył: Włochy nas szantażowały i robią to dalej, wywierając presję polityczną na nas i resztę krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Kovacs oświadczył następnie: Rząd (Matteo) Renziego pouczał nas, jak stosować reguły i szanować wartości UE. Rzecznik nawiązał do napięcia z ostatnich miesięcy między Rzymem a Budapesztem w sprawie polityki migracyjnej. Władze Włoch zagroziły wówczas wetem wobec unijnego budżetu dla krajów, które odmawiają przyjęcia migrantów, co spotkało się z ostrą reakcją strony węgierskiej. Dzisiaj - dodał - nic się nie zmieniło. To nie jest właściwa droga - ocenił Kovacs.