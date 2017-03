W20 to szczyt skupiający się na inwestowaniu w ekonomiczny rozwój kobiet, wspierany przez przywódców G20 - najbogatszych państw na świecie. Spotkanie W20 w Berlinie odbędzie po raz trzeci, a jego główne tematy to udział kobiet w rynku pracy, równa płaca, godzenie macierzyństwa z karierą oraz przedsiębiorczość kobiet.

Ivanka Trump miała okazję poznać kanclerz Angelę Merkel podczas jej wizyty w Białym Domu w marcu. Na prośbę niemieckiej delegacji pomogła wtedy zorganizować spotkanie amerykańskich i niemieckich liderów biznesu, by przedyskutować zagadnienie kształcenia zawodowego. Był to drugi przypadek, gdy przedstawiciele zagranicznych delegacji zwrócili się do córki prezydenta Trumpa o pomoc. W trakcie wizyty w USA premiera Kanady Justina Trudeau brała udział w organizowaniu spotkania na temat możliwości ekonomicznego rozwoju kobiet. Ivanka od początku prezydentury Trumpa angażuje się w inicjatywy popierające zawodowy rozwój kobiet.

W zeszłym tygodniu Jamie Gorelick, prawnik i doradca Trumpa ds. etyki, poinformował, iż dostanie ona biuro w zachodnim skrzydle Białego Domu (gdzie urzęduje prezydent i najważniejsi urzędnicy), służbowe urządzenia komunikacyjne oraz dostęp do tajnych informacji, pomimo że nie jest oficjalnym pracownikiem administracji prezydenta USA. Ivanka Trump nie będzie miała oficjalnego stanowiska w administracji państwowej ani nie będzie otrzymywała za swoją pracę wynagrodzenia. Ivanka zrezygnowała z prowadzenia swojej firmy odzieżowej, ale pozostaje jej właścicielem.