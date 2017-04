W Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW), najludniejszym i najbardziej uprzemysłowionym niemieckim kraju związkowym, rządzi obecnie koalicja SPD-Zieloni. Wybory do regionalnego parlamentu landtagu odbędą się 14 maja. Zwycięstwo CDU umocniłoby pozycję wyjściową partii Merkel przed wyborami do parlamentu ogólnoniemieckiego - Bundestagu 23 września.

W przemówieniu podczas zjazdu CDU w Muenster Merkel ostro atakowała rządzących socjaldemokratów i Zielonych, zarzucając im błędy i zaniechania w polityce wewnętrznej, w tym w walce z terroryzmem.

Zdaniem szefowej CDU, to właśnie SPD i Zieloni ponoszą odpowiedzialność za zmianę początkowo pozytywnego nastawienia obywateli Niemiec do imigrantów. Błędy popełnione przez władze podczas nocy sylwestrowej w Kolonii w 2016 roku, gdzie doszło do masowego molestowania kobiet, oraz zaniedbania w postępowaniu z Tunezyjczykiem Anisem Amrim, który dokonał zamachu terrorystycznego, są według Merkel dowodem na to, że "konieczna jest zmiana". W wielu innych landach sytuacja jest lepsza - zauważyła.

Merkel skrytykowała premier NRW Hannelore Kraft za politykę zadłużania landu. W tym roku rządzony przez SPD kraj związkowy zadłuży się bardziej niż wszystkie pozostałe 15 landów.

Szef CDU w NRW Armin Laschet zarzucił rządowi "arogancję władzy". Zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa przywróci landowi "dawny blask". Przyjęty przez zjazd program przewiduje zwiększenie liczby policjantów.

Merkel zarzuciła SPD "anachroniczne rozumienie sprawiedliwości". - Socjaldemokraci mówią o sprawiedliwości, ale zapominają, że nie ma sprawiedliwości bez innowacji. Sprawiedliwość i innowacja to dwie strony jednego medalu - podkreśliła szefowa CDU.

Przywrócenie sprawiedliwości społecznej jest głównym hasłem wyborczym kandydata SPD na kanclerza Niemiec Martina Schulza.

W sondażach przed wyborami do Nadrenii Północnej-Westfalii SPD prowadzi z poparciem sięgającym 40 proc.: CDU może obecnie liczyć na poparcie od 26 do 30 proc.

NRW ma blisko 18 mln mieszkańców; wypracowuje ponad jedną piątą produktu krajowego brutto (PKB) Niemiec.

Wynik wyborów w NRW miał w przeszłości nierzadko istotny wpływ na układ sił w wyborach do Bundestagu. Porażka SPD w 2005 roku w Nadrenii była wstępem do utraty przez socjaldemokratów władzy w całym kraju na rzecz Angeli Merkel.