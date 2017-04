Zdjęcia pochodzą z monitoringu w pobliżu miejsca zamachu. Widać na nich młodego mężczyznę w czarnym kapturze i kurtce w oliwkowym kolorze. Policja nie sprecyzowała, czy uważa poszukiwanego mężczyznę za sprawcę ataku.

"Nie mamy kontaktu z kierowcą" - powiedział oficer odpowiedzialny za dochodzenie w sprawie ataku.

Co najmniej trzy osoby zginęły, a wiele zostało rannych, gdy ciężarówka wjechała w piątek w tłum ludzi na głównej handlowej ulicy Sztokholmu, a następnie uderzyła w dom towarowy. Zdaniem władz wszystko wskazuje na akt terroru. Jedna osoba została zatrzymana.

Według szwedzkiego premiera Stefana Loefvena, to "Szwecja została zaatakowana", a wszystko wskazuje na atak terrorystyczny. Szef rządu przekazał informację o jednej osobie zatrzymanej w związku z atakiem.

Doniesienia mediów o trzech ofiarach śmiertelnych potwierdziła policja - podała agencja prasowa TT. Zdaniem reportera radia publicznego, który był na miejscu na ulicy Drottninggatan, zabitych może być więcej.

Na miejscu służby ratunkowe udzielają pomocy poszkodowanym.

Ciężarówka wjechała w ludzi w centrum Sztokholmu / PAP/EPA / ANDREAS SCHYMAN

Policja na miejscu zdarzenia, centrum Sztokholmu / PAP/EPA / NOELLA JOHANSSON

Według TT, użyta do ataku ciężarówka, należąca do jednego z browarów, została wcześniej skradziona podczas dostawy towaru. Kierowcy nic się nie stało, jest on w szoku.

Świadkowie relacjonowali, że po ataku zapanowały chaos i panika; ludzie w popłochu opuszczali rejon Drottninggatan. Telewizja publiczna STV podała informację, że w okolicy słychać było strzały, ale policja tego nie potwierdziła.

Švédský Aftinbladet má na titulní stránce fotografie z místa.



V odkazu živý přenos: https://t.co/W2EIQHBub4 pic.twitter.com/EmTPOiFtlP — Filip Horký (@FilipHorky) 7 kwietnia 2017

Reporter STV relacjonuje, że po mieście jeździ policyjny radiowóz, z którego funkcjonariusze wołają: "ostrzeżenie przed aktem terroru".

Funkcjonariusze otoczyli i zamknęli okolice ulicy Drottninggatan i nakazali rozejście się ludziom, którzy telefonami komórkowymi filmowali miejsce zdarzenia. Policja zaleciła mieszkańcom unikanie centrum szwedzkiej stolicy.

Sztokholmskie metro zostało zamknięte; ewakuowano także główny dworzec kolejowy w stolicy.

Poinformowano, że premier Loefven, który był w drodze ze Sztokholmu do Goetteborga, na wieść o ataku zawrócił do stolicy.