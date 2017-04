Krzysztof Szczerski poinformował we wtorek PAP, że podczas rozmów w Waszyngtonie na pewno pojawi się temat kalendarza spotkań w najbliższym czasie. Ocenił, że spotkania ze stroną amerykańską w ostatnim czasie są bardzo częste. Wizyta Szczerskiego w Nowym Jorku odbędzie się w ramach kampanii na rzecz niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Prezydencki minister w USA ma się spotkać także z amerykańskimi think thankami.

W lutym w Waszyngtonie Szczerski przekazał w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy i prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović zaproszenie dla prezydenta Trumpa do złożenia wizyty w Polsce. Jak wówczas informowano przywódcy Polski i Chorwacji chcieliby, aby wizyta prezydenta Trumpa odbyła się podczas zaplanowanego na lipiec we Wrocławiu Forum Państw Trójmorza. To wspólna inicjatywa prezydentów Polski i Chorwacji dotycząca współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki.

W środę pierwszą oficjalną wizytę dwustronną w Waszyngtonie od czasu objęcia prezydentury Stanów Zjednoczonych przez Trumpa rozpocznie szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski. Z kolei w piątek w Warszawie przewodniczący Izby Reprezentantów USA Paul Ryan będzie rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło.

Minister Szczerski do Waszyngtonu uda się z Meksyku po zakończeniu oficjalnej wizyty prezydenta Dudy w tym kraju.