Pierwsza para turbośmigłowych samolotów przeleciała w poniedziałek wzdłuż archipelagu Aleutów aż do punktu położonego około 100 mil (160 kilometrów) na południe od wyspy Kodiak, skąd zawróciła do swej bazy. Maszyny te zostały przechwycone przez dwa myśliwce F-22 Raptor z bazy Elemendorf na Alasce. Amerykańskie samoloty towarzyszyły bombowcom do czasu ich zwrotu na zachód.

Druga para Tu-95 (oznaczenie zachodnie Bear) znalazła się w pobliżu Alaski we wtorek, ale tym razem nie poderwano myśliwców, zlecając śledzenie rosyjskich maszyn samolotowi wczesnego ostrzegania E-3 Sentry.

Według amerykańskich władz wojskowych, w trakcie obu incydentów Rosjanie nie naruszyli przestrzeni powietrznej USA, przebywając cały czas nad wodami międzynarodowymi.