- Stracimy ważny kraj członkowski - powiedziała Mogherini podczas wykładu dla studentów uniwersytetu Tsinghua. - Dla mnie wszystkie kraje członkowskie są równie ważne, ponieważ niektóre kraje mogą mieć większy wkład w wybrane polityki niż inne. Ale sądzę, że nasi brytyjscy przyjaciele stracą więcej niż my.

Zdaniem Mogherini, negocjacje dotyczące Brexitu potrwają dwa lata, a więc tyle, ile przewiduje traktat lizboński. - W naszych traktatach jest jasne, że chodzi o dwa lata, tylko dwa lata od rozpoczęcia negocjacji, co miało miejsce w marcu. To nie może być opóźnione. Nie spodziewam się, że odbędzie się to szybciej - powiedziała szefowa unijnej dyplomacji.

W marcu Wielka Brytania poinformowała oficjalnie unijnych partnerów o zamiarze wyjścia z UE. Komisja Europejska ogłosiła w środę, że polityczne negocjacje dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z UE rozpoczną się po przedterminowych wyborach parlamentarnych w tym kraju, które są zaplanowane na 8 czerwca.

29 kwietnia, wytyczne do rozmów z Brytyjczykami przyjmą szefowie państw i rządów 27 krajów unijnych na specjalnym szczycie w Brukseli. Na początku maja Komisja Europejska ma zaprezentować projekt zaleceń do negocjacji, które kraje członkowskie UE mają przyjąć 22 maja na forum Rady ds. Ogólnych, przygotowującej szczyty UE.