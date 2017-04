Policja podała, że drugie aresztowanie jest wynikiem analizy materiałów zebranych po zamachu. Nie podała szczegółów. "Policja i siły bezpieczeństwa przeprowadziły przesłuchania po analizie wielu materiałów dowodowych zebranych w trakcie dochodzenia" - wynika z oświadczenia służb.

7 kwietnia sprawca ukradł ciężarówkę rozwożącą piwo, a następnie wjechał w tłum na głównym handlowym deptaku miasta i uderzył w dom towarowy Ahlens. W atak zginęły cztery osoby, w tym obywatelka Belgii oraz obywatel Wielkiej Brytanii. Rannych zostało 15 osób.

Kierowca ciężarówki, pochodzący z Uzbekistanu 39-letni Rachman Akiłow, przebywa w areszcie. Zdaniem policji Uzbek wyrażał sympatię dla organizacji ekstremistycznych, w tym Państwa Islamskiego (IS). Podejrzany jest pracownikiem fizycznym o nieuregulowanej sytuacji prawnej w Szwecji. W 2016 roku wniosek Uzbeka o prawo stałego pobytu został odrzucony, a w grudniu miał on dobrowolnie opuścić Szwecję. W lutym 2017 roku sprawa Akiłowa została przekazana policji; był wówczas poszukiwany, ale nie udało się go odnaleźć.