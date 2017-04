Mają sądowy nakaz zajęcia sprzętu komputerowego. Mówią, żę chodzi o nielegalne wykorzystywanie oprogramowania. Ale firma kupiła te programy legalnie i oficjalnie. Chcą zabrać wszystkie komputery i sparaliżować naszą pracę - powiedziała Olha Biełobłowska agencji Reutera. Podkreśliła, że bank Dragon Capital zawsze działał w ramach prawa.

Reuters odnotowuje, że SBU nie odpowiedziała na razie na prośbę o komentarz. Agencja dodaje, że Ukraina stara się pozbyć reputacji kraju ogarniętego korupcją; ukraińskie firmy często skarżą się, że są nękane przez organy ścigania i służbę podatkową.

Według Reutersa premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman przerwał transmitowane przez telewizję posiedzenie rządu, by dać wyraz zdziwieniu wiadomościami o operacji SBU, która - jak ostrzegł - może się odbić na nastrojach inwestorów.