Według oświadczenia Pałacu, książę - który w czerwcu będzie obchodził 96. urodziny - zdecydował o tym, że nie będzie przyjmował nowych zaproszeń do wzięcia udziału w wydarzeniach publicznych. Jednocześnie podkreślono, że planuje się wywiązać z dotychczasowych zobowiązań sięgających sierpnia, a później będzie mógł zdecydować od czasu do czasu o wzięciu udziału w uroczystościach, które go interesują.

Pałac Buckingham podkreślił, że mąż Elżbiety II jest patronem lub członkiem ponad 780 organizacji, z którymi nadal będzie powiązany, ale nie będzie angażował się w ich działalność.

Dzień przed ogłoszeniem rezygnacji z życia publicznego, książę Filip odwiedził w środę klub krykietowy Lord's w Londynie, gdzie otworzył nową trybunę stadionu. Odsłaniając pamiątkową tablicę, żartował, że zgromadzeni goście "zobaczą w akcji najbardziej doświadczonego odsłaniacza tablic".