Film "Azyl" - jak przypomina "GPC" - to hollywoodzki obraz wyprodukowany z ogromnym rozmachem. Bohaterami filmu opartego na faktach jest polskie małżeństwo - Jan i Antonina Żabińscy - którzy opiekowali się warszawskim zoo. Po wybuchu II wojny światowej para angażuje się w pomoc prześladowanym przez Niemców Żydom i udostępnia im bezpieczną część swojej willi.

Film zrobił ogromne wrażenie na Rayu Allenie, byłym gwiazdorze NBA, obecnie członku amerykańskiej Rady Pamięci Holocaustu - czytamy w "GPC".

- Odwiedziłem zoo i spotkałem się z Mosze Tiroshem, który był jednym z dzieciaków ukrywanych w ogrodzie. To doświadczenie wprost nie z tego świata - poznać Mosze i z pierwszej ręki usłyszeć przeżycia dziecka zamkniętego w piwnicy, a potem zobaczyć film w kinie - mówi Ray Allen w wywiadzie dla "GPC".

Jak czytamy w artykule, mimo że film zbiera dobre recenzje, to kina na Zachodzie nie palą się do jego pokazania.

- Sprawdziłem tę informację. Wszystkie sieci zajmujące się dystrybucją filmów we Francji odmówiły wyświetlenia filmu "Azyl". Żadna z nich nie chciała przyznać, że jest to decyzja polityczna. To pokazuje, jak wiele mamy do zrobienia w relacjach polsko-francuskich, jak utrwalone są karygodne antypolskie stereotypy - wyjaśnia w rozmowie z "Codzienną" Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów, który jako pierwszy podał tę informację.