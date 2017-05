- Nie jestem gotów ogłosić żadnych dalszych kroków na tym etapie. Mamy pewną liczbę instrumentów. (...) Wierzę, że wciąż jest miejsce na dialog polityczny - powiedział Timmermans dziennikarzom.

Dodał, że ma nadzieję na przeprowadzenie debaty w tej sprawie na forum Rady do Spraw Ogólnych w przyszłym tygodniu.

Szef MSZ Witold Waszczykowski poinformował w środę, że Polska otrzymała raport, który Timmermans przygotował dla Rady ds. Ogólnych. Waszczykowski zapowiedział, że na raport odpowiemy we wtorek na posiedzeniu Rady w Brukseli, gdyż jest on stronniczy.

Sprawa prowadzonej wobec Polski przez Komisję Europejską procedury ochrony praworządności ma trafić we wtorek 16 maja na posiedzenie unijnej Rady ds. Ogólnych, czyli posiedzenie ministrów odpowiedzialnych za sprawy europejskie. Informacje w tej sprawie ma przedstawić KE, która sama według informacji PAP domagała się, by wprowadzić ten punkt do porządku obrad.