Właśnie od spotkania z prezydentem ChRL polska premier rozpoczęła w piątek wizytę w tym kraju. Jej przewodnim tematem jest współpraca gospodarcza, m.in. w kontekście realizowanej przez Chiny koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku, zwanego też projektem Jednego Pasa i Jednego Szlaku. Liczę na dalszą bliską współpracę w sferze politycznej w ramach wszechstronnego partnerstwa strategicznego i jej przełożenie na korzystne dla obu stron wymierne efekty w relacjach gospodarczych - powiedziała Szydło.

Nawiązała do wizyt prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach i prezydenta Xi w Polsce. Jak podkreśliła, nadały one nowy impuls relacjom polsko-chińskim. Cieszę się, że moja wizyta przyczynia się do podtrzymania regularności spotkań na najwyższym szczeblu - dodała. Nowy Jedwabny Szlak ma na celu rozwijanie sieci połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych pomiędzy Azją a Europą.

Polska jest ważnym partnerem Chin w Europie Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej - powiedział podczas spotkania z premier Beatą Szydło w Pekinie prezydent Chin Xi Jinping. Jak podkreślił, ChRL chce rozwijać strategiczne partnerstwo z Polską.

Jak dodał Xi, Polska była jednym z pierwszych krajów, które nawiązały stosunki dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową. Tradycyjna przyjaźń między Chinami i Polską ma solidne podstawy i jest bardzo cenna. Mamy wszelkie powody ku temu, by wzmocnić i rozwijać tradycyjną przyjaźń obu krajów - mówił chiński przywódca w Wielkiej Hali Ludowej, gdzie w piątek spotkał się z szefową polskiego rządu.

Jestem pod wielkim wrażeniem pozytywnego nastawienia pani premier do rozwoju stosunków między obu krajami i pragmatycznego podejścia w rozwiązywaniu problemów - zauważył. Jak podkreślił, Polska jest ważnym partnerem Chin w Europie Środkowo-Wschodniej i UE. Chcemy rozwijać wszechstronne partnerstwo strategiczne z Polską.