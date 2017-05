Opublikowane w sobotę wyniki tego sondażu to 46 proc. dla torysów (bez zmian w stosunku do sondażu z 6 maja), 32 proc. dla laburzystów (plus 1 pkt proc.), 8 proc. dla Liberalnych Demokratów (minus 1 pkt proc.) i 7 proc. dla eurosceptycznej Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) (minus 1 pkt. proc.).

Sondaż, którym objęto 1508 wyborców, przeprowadzono przed wyciekiem w środę projektu programu wyborczego Partii Pracy. W projekcie tym laburzyści zapowiedzieli m.in. renacjonalizację kolei i zniesienie czesnego za studia wyższe.

Wśród proponowanych rozwiązań są także m.in. plany nacjonalizacji poczty i operatorów gazowych, odwrócenie częściowej prywatyzacji usług w służbie zdrowia, wprowadzenie bezpłatnych posiłków dla wszystkich dzieci w szkołach podstawowych, a także przekazanie 6 miliardów funtów na służbę zdrowia.

W kwestii planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, wersja robocza dokumentu ujawnia, że Partia Pracy planuje "zaakceptować wynik referendum", ale zadbać o zbudowanie "nowej, bliskiej relacji z Unią Europejską, dbając o miejsca pracy i standard życia, a jednocześnie chroniąc prawa pracownicze i standardy środowiskowe".