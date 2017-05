20 minut temu okupanci ostrzelali dzielnicę domów jednorodzinnych w Awdijiwce. W rejonie ulicy Sapronowa pocisk trafił w podwórze jednego z domów. Zginęły trzy kobiety i jeden mężczyzna. Jeszcze jeden mężczyzna w stanie ciężkim został hospitalizowany - napisał ok. godziny 19 czasu polskiego szef ukraińskiej administracji państwowej w obwodzie donieckim Pawło Żebriwski.

Sztab armii Ukrainy poinformował, że separatyści użyli do ataku na Awdijiwkę artylerii, która zgodnie z mińskimi porozumieniami w sprawie Donbasu powinna być wycofana poza linię walk. Konflikt ze wspieranymi przez Moskwę separatystami na wschodzie Ukrainy trwa od wiosny 2014 roku. Zginęło w nim do tej pory ok. 10 tysięcy ludzi.