Jestem pewien, że powinniśmy pokazać międzynarodowej społeczności nieskrępowane podejście do budowania praw i niezbywalnych zasad wyznawanych przez ONZ oraz do wprowadzania takiej agendy w życie - mówił Władimir Putin w przemówieniu wygłoszonym po prezydencie Chin Xi Jinpingu. Jesteśmy w stanie stworzyć jedną przestrzeń ekonomicznej współpracy rozciągającą się od Atlantyku po Pacyfik - zapewniał prezydent Rosji dodając, że wyjątkowe w skali świata położenie geograficzne Rosji może w tym pomóc.

Zdaniem prezydenta Rosji "powinniśmy skorzystać z doświadczeń WTO (Światowej Organizacji Handlu)". Przypomniał o mechanizmach ułatwiających handel przyjętych przez WTO w lutym br. Putin zachęcał również do usunięcia infrastrukturalnych przeszkód i budowania nowoczesnych korytarzy transportowych. Prezydent Rosji podkreślił wagę zaangażowania do inicjatywy prywatnych inwestorów i stworzenia im dogodnych oraz łatwo rozumianych warunków do współpracy.

Putin zaprosił zagranicznych przywódców do uczestnictwa w ekonomicznych szczytach przewidzianych na 2017 r. w Sankt Petersburgu (Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w czerwcu) oraz Władywostoku (Wschodnie Forum Ekonomiczne we wrześniu). Prezydent podziękował Chinom za inicjatywę "Pasa i Szlaku" podsumowując swoje wystąpienie stwierdzeniem: Jesteśmy winni rodzinom na całym świecie, by czuły się bezpiecznie.

Russian President Putin plays piano before meeting w/ President Xi on the sideline of the #BeltandRoad Forum in Beijing (Sputnik) pic.twitter.com/Hm9R17k9Mb — People's Daily,China (@PDChina) 14 maja 2017