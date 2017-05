Newsham powiedział, że w rezultacie wtorkowego ataku, który wydawał się niesprowokowany, jedenaście osób zostało hospitalizowanych, a dwie aresztowano. Według raportów "Wall Street Journal" jeden policjant i dwóch agentów Secret Service zostało rannych podczas zdarzenia. Protestujący sprzeciwiali się autorytarnej polityce wewnętrznej prezydenta Erdogana.

Agenci tureckiej prezydenckiej ochrony ubrani w garnitury zaatakowali niewielką grupę protestujących, kopiąc ich i uderzając pięściami. Jeden z nich kopał leżącą na chodniku kobietę, inny szarpał za szyję i rzucił na ziemię kolejną demonstrantkę. Uczestnik protestu trzymający megafon był wielokrotnie kopany w twarz.

Wideo udostępnione przez portal Voice of America pokazuje amerykańskich policjantów starających się bronić protestujących i nakazujących tureckim agentom, by się wycofali. Agenci zaczęli wtedy unikać policji i przenieśli się do pobliskiego parku, gdzie nadal atakowali uczestników protestu.

Do zdarzenia doszło, gdy Erdogan przyjechał do rezydencji tureckiego ambasadora po spotkaniu w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Oficjalna turecka agencja prasowa Anatolia poinformowała, że protestujący byli Kurdami "wspierającymi terroryzm”, a prezydencka ochrona zmuszona była interweniować, ponieważ amerykańska policja nie zareagowała na tureckie żądania i nie chciała zakończyć protestu.

W swoim oświadczeniu ambasada Turcji winą za stosowanie przemocy obarcza protestujących, którzy “agresywnie prowokowali obywateli USA i Turcji, którzy przybyli, by powitać prezydenta Erdogana. Ochrona działała w obronie własnej i nikt nie został poważnie ranny”.

Republikański senator John McCain skomentował ten incydent na Twitterze, pisząc: „Tu jest Ameryka (…). Tu się tak nie postępuje. Nie ma usprawiedliwienia dla tak bandyckiego zachowania”. W programie sieci MSNBC McCain powiedział: “wyrzuciłbym tureckiego ambasadora z kraju”.

Departament Stanu skrytykował atak tureckiej ochrony na protestujących: „Przemoc nigdy nie jest odpowiednią reakcją na wolność słowa, wspieramy prawo wszystkich osób do wolności wypowiedzi i pokojowego protestowania”.

Rzeczniczka resortu Heather Nauert powiedziała, że Departament Stanu wyraził zaniepokojenie sytuacją wobec rządu tureckiego w możliwie najbardziej dobitny sposób.