Informację taką przekazał francuski portal informacyjny Mediapart. To wynik trwającej od czterech miesięcy pracy 49 dziennikarzy z 16 krajów. Mediapart zapowiada "zanurzenie się w kulisach nieznanego raju podatkowego, który do 30 czerwca przewodniczy Unii Europejskiej". Zdaniem Mediapart, wyspa licząca 430 tys. mieszkańców pozbawia inne kraje członkowskie dwóch miliardów przychodów podatkowych rocznie.

Publikacja materiałów ma trwać dwa tygodnie i ma wykazać stosowaną dzięki łagodnym przepisom Malty optymalizację podatkową, unikanie płacenia podatków, pranie pieniędzy i przypadki korupcji. Podstawą jest "kompletna lista osób i podmiotów powiązanych z 53 247 firmami zarejestrowanymi na Malcie".

Wśród zarejestrowanych tam przedsiębiorstw mają być spółki zależne takich światowych gigantów jak Bouygues (przemysł, budownictwo, nieruchomości), Total (sektor paliwowy), BASF (chemia), IKEA (meble) oraz banki takie jak Reyl czy JP Morgan - wylicza Mediapart.

Tygodnik "Der Spiegel" podał, że wiele niemieckich przedsiębiorstw utrzymuje na Malcie różne firmy: BMW, BASF, Deutsche Bank, Puma czy Bosch. 18 spółek zależnych - w tym swą kasę emerytalną - ma mieć na wyspie Lufthansa. Przedstawiciele wszystkich tych firm przekazali niemieckiemu tygodnikowi, że ich obecność na Malcie jest całkowicie legalna i podlega opodatkowaniu zgodnie z maltańskich prawem.

Belgijski dziennik "Le Soir" podaje, że koszt założenia spółki zależnej na Malcie to 1200 euro. Oficjalnie stawka opodatkowania przedsiębiorstw na wyspie wynosi 35 proc., jednak w przypadku firm zagranicznych naliczany jest zwrot w wysokości sześciu siódmych, co oznacza, że realny poziom opodatkowania wynosi zaledwie 5 proc., podczas gdy unijna średnia to 22 proc. - donosi gazeta. Informuje też ona o niezwykle korzystnym opodatkowaniu VAT-em kupowanych na Malcie luksusowych jachtów: stawka jest tym mniejsza, im jacht ma więcej długości.

Włoski dziennik "L'Espresso" podał, że Włochy są pierwszym krajem pod względem powiązań z "Malta files": istnieje blisko 8 tys. maltańskich firm kontrolowanych przez włoskich akcjonariuszy.