W ciągu tygodnia poparcie dla SPD spadło o 1 pkt. proc., a dla partii chadeckich CDU i CSU wzrosło o 1 pkt. proc. Na chrześcijańskich demokratów chce głosować 39 proc. wyborców. Równocześnie rośnie poparcie dla potencjalnego koalicjanta CDU - liberalnej FDP. Na Wolną Partię Demokratyczną (FDP), które w obecnej kadencji nie jest reprezentowana w parlamencie, chce głosować 9 proc. wyborców.

Gdyby CDU/CSU i FDP osiągnęły w wyborach do Bundestagu taki wynik, jak w obecnym sondażu, uzyskałyby wystarczającą ilość mandatów, by wspólnie utworzyć koalicyjny rząd. Poparcie dla Lewicy (8 proc.), Zielonych (7 proc.) i Alternatywy dla Niemiec (7 proc.) pozostało bez zmian. 22 proc. uczestników ankiety nie wie, na kogo zagłosuje w wyborach do Bundestagu 24 września.