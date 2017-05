Kontrola bezpieczeństwa była prawie żadna, raczej zerowa. W ogóle nie przechodziliśmy przez bramki. Jedyne co ich interesowało to to, czy nie mamy własnej wody. Toreb praktycznie w ogóle nie kontrolowali ani do nich nie zaglądali. Pozwolili nam wejść do środka bez jakiegokolwiek sprawdzenia, czy czegoś ze sobą nie mamy - powiedziała we wtorek publicznemu Czeskiemu Radiu Nikola Trochtova. Czytaj więcej Zamach w Manchesterze. Co najmniej 22 osoby zginęły, 59 trafiło do szpitala

Według niej wybuch nastąpił w czasie gdy publiczność opuszczała halę, około trzy do pięciu minut po tym, gdy piosenkarka zeszła ze sceny. W poniedziałkowym wybuchu w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena, tuż po zakończeniu koncertu Ariany Grande, zginęły co najmniej 22 osoby, w tym dzieci, a 59 ludzi zostało rannych. Wybuch jest traktowany przez brytyjską policję jako atak terrorystyczny.