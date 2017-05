IS ogłosiło, że jest odpowiedzialne za atak w Manchesterze, ale oni przyznają się do niemal każdego ataku. Jak dotąd nie potwierdziliśmy związku (między sprawcą zamachu a IS) - wyjaśnił Coats podczas wtorkowego przesłuchania przed senacką komisją sił zbrojnych.

Oświadczenie IS w sprawie zorganizowania ataku opublikowała powiązana z dżihadystami agencja propagandowa Amak.

Zamach przeprowadzono za pomocą bomby podłożonej na miejscu koncertu - podano.

"Jeden z żołnierzy kalifatu podłożył bombę na zgromadzeniu krzyżowców w mieście Manchester" - napisano w oświadczeniu.