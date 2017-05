- To duży problem, to problem na skalę światową i w pewnym momencie zostanie rozwiązany. Możecie na to liczyć - powiedział amerykański prezydent podczas spotkania z Abem przed rozpoczęciem szczytu w Taorminie.

Korea Północna kontynuuje program jądrowy i próby rakietowe mimo zakazujących tego rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i międzynarodowych sankcji. Władze w Pjongjangu zapowiadają też budowę międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), która byłaby zdolna dosięgnąć terytorium USA i przenosić głowicę nuklearną.

Rosnące zagrożenie ze strony komunistycznej dyktatury uważane jest za jedno z głównych wyzwań dla Trumpa w dziedzinie bezpieczeństwa - zauważa Reuters. Trump w przeszłości deklarował, że powstrzyma Koreę Płn. przed wyprodukowaniem rakiety ICBM; zdaniem ekspertów Pjongjang może tego dokonać przed 2020 rokiem.

Dwudniowy szczyt G7, grupy najbardziej wpływowych państw świata, rozpoczął się w piątek i potrwa do soboty.