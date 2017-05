Aktualnie Rosja prowadzi intensywną militaryzację nielegalnie okupowanego półwyspu poprzez rozmieszczenie tam najnowszych modeli uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Między innymi planuje rozmieścić, a według niektórych źródeł, już rozmieściła ofensywną broń jądrową - powiedział Andrij Parubij. Podkreślił, że jedyną organizacją, która jest w stanie przeciwdziałać agresji Rosji jest NATO. Putinowską Rosję można powstrzymać tylko poprzez wspólne skoordynowane działania. Rosja zatrzyma się jedynie tam, gdzie zostanie zatrzymana - podkreślił Parubij.

W poniedziałek na Krymie kończą się ćwiczenia pododdziałów do zadań specjalnych Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), które, jak podano, mają sprawdzić gotowość do zapobiegania aktom terroru i dywersji. W ćwiczeniach bierze udział do 2 tys. żołnierzy, sprzęt pancerny, lotnictwo i marynarka wojenna.

Z kolei w marcu na Krymie armia rosyjska przeprowadziła ćwiczenia z udziałem ponad 2,5 tys. żołnierzy wojsk desantowych. Zaangażowano wówczas pododdziały wojsk powietrznodesantowych i powietrzno-kosmicznych Rosji oraz siły Floty Czarnomorskiej, przeprowadzono strzelanie artyleryjskie. Wcześniej - w styczniu - Moskwa rozmieściła na Krymie dodatkowe systemy przeciwrakietowe S-400 Triumf.