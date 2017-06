Według "Daily Mail" napastnicy opisywani są jako "mężczyźni śródziemnomorskiego pochodzenia".

Po staranowaniu ludzi na moście London Bridge, napastnicy zaatakowali za pomocą noży ludzi w pobliżu targu Borough Market. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej sześć osób, a ok. 50 trafiło do szpitala. Wszyscy trzej napastnicy zostali zastrzeleni przez policję. Dotychczas nikt nie przyznał się do zamachu.