/ Polska Agencja Prasowa / WILL OLIVER

"Kolejny bestialski atak, kolejne ofiary. Kondolencje i wyrazy współczucia. Europa musi odważnie przeciwstawić się terrorystom" - napisała w niedzielę na Twitterze premier Beata Szydło. Z kolei Donald Tusk: "Po kolejnym tchórzliwym ataku moje serce i myśli są w Londynie. W walce z terroryzmem Europa stoi u boku Wielkiej Brytanii".

W sobotę wieczorem zamachowcy wjechali samochodem w pieszych na moście London Bridge, a następnie zaatakowali za pomocą noży ludzi w pobliżu targu Borough Market. Wszyscy trzej napastnicy zostali zastrzeleni przez policję. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej sześć osób, a ok. 50 trafiło do szpitala.