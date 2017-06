Ikken urodził się w Algierii i mówił o sobie, że jest algierskim Berberem. W 2004 roku ożenił się z obywatelką Szwecji i przeniósł do tego kraju. Małżeństwo rozpadło się rok później, ale Ikken pozostał w Szwecji. Wielokrotnie się przeprowadzał, mieszkał w różnych częściach Sztokholmu i w Uppsali. W 2006 roku podjął studia dziennikarskie, które rozpoczął na Uniwersytecie w Sztokholmie, a ukończył w Uppsali, gdzie zdobył tytuł magistra. W latach 2009-2010 Algierczyk pracował jako wolny strzelec dla szwedzkich mediów, m.in. krótko dla lokalnej gazety "Soedermanlands Nyheter".

Oczywiście to przykre, że była tu z nami osoba, która okazała się zdolna do tego typu rzeczy, ale przez osiem lat wiele może się wydarzyć. Wtedy nie żywiliśmy wobec niego żadnych obaw – powiedziała w wywiadzie dla szwedzkiej telewizji redaktor naczelna gazety Anna Falk.

Szwedzkie radio publiczne, Sveriges Radio, w opublikowanym na swojej stronie internetowej oświadczeniu poinformowało, że w obliczu dużego zainteresowania mediów może potwierdzić, iż „osoba o takim nazwisku jak podejrzany o zamachy w Paryżu, w 2010 roku przez sześć tygodni pracowała jako stażysta w siedzibie radia w Goeteborgu”. Ikken zajmował się tam głównie tematami lokalnymi. Jak poinformowała rozgłośnia, po zakończeniu stażu współpraca z mężczyzną nie była kontynuowana.

W 2009 roku Algierczyk otrzymał dziennikarską nagrodę Komisji Europejskiej za reportaż o sytuacji osób ubiegających się o azyl w Szwecji, które nie mają nawet dostępu do opieki medycznej. W komunikacie prasowym zamieszczono wypowiedź Ikkena, że tak ważne tematy jak dyskryminacja i różnorodność to sprawy, którymi dziennikarze powinni się zajmować. Nagrodzony reportaż został opublikowany m.in. w szwedzkiej gazecie "Folket".

W 2013 roku Ikken wrócił na krótko do Algierii, skąd w 2014 roku przeniósł się do Francji i zamieszkał w miejscowości Cergy-Pontoise na północ od Paryża. Rozpoczął tam studia doktoranckie na wydziale humanistycznym paryskiej uczelni Universite Pantheon-Assas.

Jak powiedział w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI jego promotor, prof. Arnaud Mercier, praca Ikkena dotyczyła tego, „jak media w państwach Maghrebu poruszają temat wyborów parlamentarnych w innych krajach i jak przedstawiają te wiadomości odbiorcom”.

Jestem kompletnie zaskoczony. Pamiętam, że był łagodny jak baranek. Nic nie wskazywało na to, że jego poglądy się zradykalizowały. Niestety nie miałem z nim kontaktu od listopada (2016 roku - PAP), kiedy przestał kontaktować się ze mną w sprawie pracy – dodał w wywiadzie dla LCI Mercier.

We wtorek 6 czerwca Massip Farid Ikken zaatakował młotkiem policjanta pilnującego porządku na placu przed katedrą Notre Dame w Paryżu. Jak potwierdził szef francuskiego MSW Gerard Collomb, podczas ataku napastnik krzyczał: "To za Syrię!". Ikken został postrzelony w klatkę piersiową przez drugiego funkcjonariusza i aktualnie przebywa w szpitalu. Oprócz młotka znaleziono przy nim także noże kuchenne. Jak podała AFP, podczas rewizji w mieszkaniu mężczyzny znaleziono nagranie wideo, w którym przysięga on wierność Państwu Islamskiemu.

Podczas ataku w katedrze Notre Dame przebywało ok. 900 osób.