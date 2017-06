Komisja Senatu USA ds. wywiadu rozpoczęła w czwartek przesłuchanie b. szefa FBI Jamesa Comeya ws. śledztwa dotyczącego ingerowania przez Rosję w kampanię przed wyborami prezydenckimi w USA oraz domniemanych powiązań między otoczeniem Trumpa a przedstawicielami Kremla. Jesteśmy tu, ponieważ zagraniczny wróg nas zaatakował - powiedział wiceszef komisji senator Mark Warner, odnosząc się do ingerencji Moskwy w wybory.

To jednogłośna konstatacja całej wspólnoty wywiadowczej USA. (...) Wielu współpracowników Trumpa miało kontakty z Rosjanami (...). Nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek czy cokolwiek przeszkodziło nam w dotarciu do sedna tej sprawy - dodał Warner.

Były szef FBI James Comey powiedział w czwartek przed komisja Senatu USA ds. wywiadu, że obawiał się, że prezydent Donald Trump może kłamać ws. ich spotkania, i wiedział, że będzie musiał mieć własny zapis tej rozmowy, więc sporządził notatkę służbową na ten temat. Miałem wrażenie, że podczas obiadu w Białym Domu Trump chciał coś ode mnie uzyskać w zamian za obietnicę, że utrzymam swoją pracę - stwierdził

Podkreślił, że był zaniepokojony tym, że prezydent poprosił go o "lojalność", ponieważ FBI powinno być niezależne od Białego Domu.

"Trump nie nakazał przerwania śledztwa w sprawie ingerencji Rosji"

Pytany kilkakrotnie przez członków komisji Senatu ds. wywiadu o to, jakie były przyczyny jego zwolnienia, oraz dlaczego nastąpiło to akurat w tym określonym momencie, Comey podkreślił, że uważa, iż został zwolniony ze względu na to, jak nadzorował śledztwo w sprawie Rosji, co - jego zdaniem - przyznał sam prezydent. Dodał, że zrozumiał słowa prezydenta w ten sposób, że Trump prosił go o zarzucenie śledztwa ws. byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna. Zastrzegł, że Trump nie nakazał przerwania śledztwa w sprawie ingerencji Rosjan w wybory.

Powiedział te z, że nie odrzucił natychmiast żądania prezydenta Donalda Trumpa o zaniechanie śledztwa w sprawie byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna, ponieważ był "tak oszołomiony". Zeznał także, że poprosił przyjaciela o przekazanie mediom jego notatki z rozmowy z Trumpem

James Comey nadzorował śledztwo ws. rosyjskich wątków i na początku maja został niespodziewanie zwolniony ze stanowiska szefa FBI przez prezydenta Trumpa Bezpośrednio po zwolnieniu Comeya prezydent Trump udzielił sieci NBC wywiadu, w którym powiedział, że to on sam zadecydował o dymisji szefa FBI i podejmując tę decyzję, miał na uwadze nadzorowane przez niego śledztwo w sprawie kontaktów osób z otoczenia Trumpa z przedstawicielami rosyjskich władz.

Kilka dni przed zwolnieniem go z tej funkcji Comey poprosił o przyznanie dodatkowych funduszy na przyspieszenie śledztwa w sprawie ingerencji Rosji w amerykańską kampanię wyborczą. Przedmiotem dochodzenia była też ewentualna "koordynacja" działań - jak to ujął Comey - między stroną rosyjską a sztabem wyborczym Trumpa.

Przesłuchania Comeya w Senacie kryją w sobie potencjalnie wybuchowy charakter - wskazuje agencja Reutera. Reuters przytacza wypowiedź Lindy Peek-Schacht, która była doradczynią w administracji prezydenta Cartera. Twierdzi ona, że przesłuchanie Comeya pod wieloma względami przypomina toczące się w latach 70. senackie przesłuchania ws. Watergate.