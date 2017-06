Zastrzegł, że nie dostrzega "konfliktu między Wschodem a Zachodem Europy".

- Europa nie jest supermarketem, Europa jest wspólnotą losów! Sama siebie osłabia, gdy godzi się na to, by odrzucano jej zasady. Kraje Europy, które nie przestrzegają reguł, muszą ponieść wszelkie polityczne konsekwencje - powiedział Macron.

- Gdy słyszę dziś niektórych przywódców politycznych z Europy Wschodniej, to (widzę), że zdradzają oni Europę. Decydują się na rezygnację z zasad i odwracają się plecami do Europy. To jest cyniczne podejście do UE: służy im ona do rozdzielania pieniędzy - bez przestrzegania jej wartości - mówił Macron.

Omawiając wywiad, "Sueddeutsche Zeitung" zaznacza, że prezydent nie wymienia ani Polski, ani Węgier, ani też rządów innych krajów. Dodaje jednak: "Za dialogiem muszą pójść konkretne decyzje". "SZ" podkreśla, że Macron nie grozi sankcjami.

W wywiadzie Macron domaga się bardziej surowych reguł dla pracowników z Europy Wschodniej oddelegowanych do pracy we Francji, stanowiących tanią konkurencję dla Francuzów. Jego zdaniem przyczyną Brexitu było to, że pracownicy z Europy Wschodniej zajmowali brytyjskie miejsca pracy.

Wywiad z Macronem ukaże się w czwartek. Redakcja "SZ" udostępniła jego omówienie w środę wieczorem.