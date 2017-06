Spotkanie Beaty Szydło oraz premierów Węgier - Viktora Orbana, Czech - Bohuslava Sobotki i Słowacji - Roberta Fico z prezydentem Macronem odbyło się przed rozpoczynającą się o godz. 10 ostatnią sesją trwającego od czwartku szczytu UE.

Szymański powiedział dziennikarzom, że podczas spotkania, które trwało dłużej niż zaplanowano, poruszono kwestie polityki migracyjnej, "gdzie różnice opinii są oczywiste". Jak dodał, rozmawiano też o przyszłości wspólnego rynku, w szczególności w obszarze prac nad kształtem ostatecznym dyrektywy o delegowaniu pracowników. Poruszono też kwestie polityki klimatycznej i obronnej - powiedział Szymański.

- Wszyscy zebrani premierzy Grupy Wyszehradzkiej, a także prezydent Macron, przyznali, że w UE, w związku z tymi poważnymi rozbieżnościami między nami, chyba we wszystkich sprawach, które wymieniłem, potrzebny jest bardziej intensywny dialog, także miedzy Francją a Europą Środkową - mówił wiceminister.

Jak dodał, Polska podtrzymała swoją gotowość do tego, aby taki dialog organizować i ułatwiać to. - Aby przekroczyć te bariery, które dzisiaj uniemożliwiają podjęcie decyzji w większości wymienionych spraw, umówiliśmy się na kontynuowanie tego typu spotkań w najbliższej przyszłości - powiedział Szymański.

Ocenił, że spotkanie można uznać za bardzo udane. To była dobra inicjatywa, żeby już przy pierwszej obecności prezydenta Macrona na Radzie Europejskiej przedstawić bardzo jasno, bardzo szczegółowo, dobrze umotywowane interesy Europy Środkowej, interesy Polski związane z integracją Europejską. Liczymy na to, że będą one w lepszy sposób rozumiane w Paryżu, do tej pory ten poziom zrozumienia w Paryżu był dla nas niezadowalający. Liczymy również na to, i to padło bardzo wyraźnie z ust pani premier Beaty Szydło, że dialog polityczny miedzy Francją a Europą Środkową będzie odbywał się w sposób bardziej uporządkowany, bez stereotypów, bez klisz i bez sformułowań, które mogą być odebrane jako stereotypowe, czasami obraźliwe - powiedział Szymański.

Dodał, że jeżeli dialog ma przynieść efekty polityczne, potrzeba więcej zaufania i więcej ostrożności w dobieraniu słów.

Czeskie doniesienia

Rano czeskie media podały informację, że strona polska próbowała zablokować spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej z prezydentemFrancji. Bezpośrednią przyczyną tych działań miał być wywiad, którego Emmanuel Macron udzielił ośmiu europejskim dziennikom. To właśnie w nim prezydent Francji ostro skrytykował politykę niektórych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

O próbie zablokowania spotkania premierów państw Grupy Wyszehradzkiej poinformował na Twitterze brukselski korespondent czeskiej telewizji Bohumil Vostal. Jak podkreślił, odpowiedź była odmowna.

Tymczasem przedstawiciele polskiego rządu zdementowali te rewelacje. Na medialne doniesienia odpowiedział na swoim Twitterze Rafał Bochenek: "Nigdy nie było z naszej strony propozycji odwołania spotkania".