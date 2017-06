- Czesi, powołując się na swoje źródła dyplomatyczne informują, że Polska próbowała zablokować to spotkanie - mówi korespondent TVN24 z Brukseli Michał Tracz.

O próbie zablokowania spotkania premierów państw Grupy Wyszehradzkiej poinformował na Twitterze brukselski korespondent czeskiej telewizji Bohumil Vostal. Jak podkreślił, odpowiedź była odmowna.

Jak dodaje Michał Tracz, Beata Szydło spotkała się z dziennikarzami w czwartek wieczorem, ale nie mówiła wówczas nic o ewentualnym odwoływaniu spotkania z francuskim prezydentem.

Na medialne doniesienia TVN24 odpowiedział na swoim Twitterze Rafał Bochenek: "Nigdy nie było z naszej strony propozycji odwołania spotkania".

Premierzy krajów Grupy Wyszehradzkij spotkali się z prezydentem Francji

Spotkanie Beaty Szydło oraz premierów Węgier - Viktora Orbana, Czech - Bohuslava Sobotki i Słowacji - Roberta Fico z prezydentem Macronem odbyło się przed rozpoczynającą się o godz. 10 ostatnią sesją trwającego od czwartku szczytu UE.

Jak poinformował PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek, po zakończeniu szczytu po południu planowana jest konferencja z udziałem szefowej polskiego rządu, na której Szydło odniesie się także do spotkania V4 z prezydentem Francji.

- My jesteśmy otwarci na tę rozmowę, natomiast w jaki sposób ona się potoczy i jak będzie chciał prowadzić ją pan prezydent Macron, to zależy już tylko i wyłącznie od niego. Mam nadzieję, że to będzie rozmowa merytoryczna, że nie będzie opierał tego tylko i wyłącznie na pewnych stereotypach czy próbował w jakiś sposób podchodzić z niechęcią do państw Europy Środkowej – powiedziała premier.