Nadinspektor Fiona McCormack powiedziała, że model ten nie będzie wycofywany i że producent przeprowadza kolejne testy.

Zbudowany w 1974 roku blok mieszkalny Grenfell Tower zapalił się krótko przed godz. 1 w nocy czasu lokalnego (godz. 2 w Polsce) 14 czerwca. Policja potwierdziła, że testy wykazały, iż izolacje i materiał użyty jako wykładzina elewacji Grenfell Tower nie odpowiadały normom.

Rzecznik brytyjskiej premier Theresy May poinformował w czwartek, że w Anglii nawet ok. 600 wieżowców podobnych do Grenfell Tower może mieć podobną, łatwopalną elewację.

McCormack powiedziała, że w związku z pożarem Grenfell Tower policja rozważa postawienie zarzutów nieumyślnego spowodowania śmierci. Zajęto dokumentację różnych instytucji. W śledztwie chodzi zarówno o naruszenie ogólnych zasad bezpieczeństwa, jak i zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.