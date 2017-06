Niewielkie grupy, mimo wydanego dzień wcześniej przez lokalne władze zakazu, zebrały się w niedzielę na placu Taksim; jak zauważa agencja AFP siły policyjne były tam liczniejsze niż chętni do wzięcia udziału w paradzie. Organizatorzy marszu nawoływali do wzięcia udziału w dorocznej imprezie, chociaż została zakazana po raz trzeci z rzędu. Co najmniej cztery osoby zostały zatrzymane.

W sobotę władze miasta uzasadniły swoją decyzję troską o porządek publiczny i bezpieczeństwo turystów. W poprzednich latach gubernator Stambułu zabronił parad równości, powołując się na względy bezpieczeństwa lub zbieżność terminu marszu z końcem ramadanu.

W 2014 roku w paradzie równości w Stambule wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób i była to jedna z największych tego typu manifestacji na Bliskim Wschodzie - przypomina AFP.