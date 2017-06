Czym jest Super Losowanie EuroMillions?

Największą i najbardziej kuszącą zaletą tego losowania jest oczywiście pula nagród do wygrania. Regularne losowanie EuroMillions oferuje kumulację początkową o wartości 17 milionów euro co oznacza, że podczas Super Losowania do wygrania jest co najmniej sześć razy więcej! W przypadku, gdy nie znajdzie się zwycięzca nagrody pierwszego stopnia, pula nagród przechodzi na kolejne losowanie. Maksymalna suma, którą można wygrać to bagatela…190 mln EUR czyli 808,5 mln PLN.

Historia Super Losowań EuroMillions

Te specjalne losowania europejskiego giganta lotto odbywają się już od 10 lat. Pierwsze tego typu wydarzenie miało miejsce w 2007 roku i od razu zyskało sobie ogromną przychylność graczy, którzy pochodzili z dziewięciu krajów członkowskich. Te historyczne losowanie znalazło jednego zwycięzcę nagrody głównej z Belgii.

Jak do tej pory odbyło się osiemnaście Super Losowań EuroMillions, podczas których najmniejsza wygrana to wspomniane wcześniej 100 milionów euro. Największa i zarazem maksymalna wygrana w tej loterii wyniosła 190 mln € i wpadła w ręce gracza z Portugalii w 2014 roku. Drugą pod względem wysokości była nagroda 187 mln €, którą podzieliło się dwóch graczy z Belgii oraz Irlandii w 2013 r. Największy numer zwycięzców Super Losowań pochodzi właśnie z Belgii, Hiszpanii oraz Portugalii.

Kiedy można spodziewać się następnego Super Losowania?

Chociaż w 2014 r. oraz 2015 r. loteria EuroMillions zorganizowała aż trzy Super Losowania, to w 2016 r. odbyło się tylko jedno. Ostatnie Super Losowanie miało miejsce 30 września 2016 r., czyli aż dziewięć miesięcy temu. Kumulacja została ostatecznie zgarnięta 11 października 2016 r. i wynosiła 168 mln €, co było jedną z najwyższych wygranych podczas tego typu wydarzenia.

Z niewiadomych powodów ostatnimi czasy loteria EuroMillions nie organizuje Super Losowań zbyt często. Na pewno nie wynika to z braku zainteresowania tego typu wydarzeniami, które jak wspomniane już wcześniej, przyciągają fanów loterii z całego świata.

Nie odbiegając zbyt daleko w przyszłość i wracając do losowania, które odbędzie się już 30 czerwca: czyż nie wspaniale byłoby rozpocząć nadchodzące wakacje z saldem konta powiększonym o 100 milionów euro?