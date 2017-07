W poniedziałek o wizycie i jej szczegółach informował Pałac Kensington, który jest siedzibą pary książęcej. Z Polski para książęca uda się do Niemiec.

Formalnie chciałem także potwierdzić informację, którą państwo otrzymali z dworu królewskiego, z Pałacu Kensington. Rzeczywiście 17-18 lipca Polskę odwiedzi para książęca - książę i księżna Cambridge, książę William i księżna Kate z dziećmi - powiedział na konferencji prasowej Szczerski.

Jak mówił, para książęca odwiedzi najpierw Warszawę, a następnie uda się do Gdańska. "W Warszawie parze książęcej będzie towarzyszyła nasza para prezydencka" - mówił Szczerski.

Zaznaczył, że o szczegółach tej wizyty - która według niego "skupi na pewno dużą uwagę" - poinformuje w przyszłym tygodniu.

Szczerski ocenił również, że przyjazd do Polski pary książęcej jest "istotny wizerunkowo i politycznie".

Rzecznik Williama i Kate podkreślił w poniedziałek, że książę i księżna "nie mogą doczekać się tej wizyty i są zachwyceni ekscytującym, zróżnicowanym programem, który został dla nich przygotowany". Jak dodano, "są również wdzięczni, że całą rodziną będą mogli spotkać się z Polakami i Niemcami - ważnymi przyjaciółmi Wielkiej Brytanii".

W trakcie pobytu w Polsce Williamowi i Kate towarzyszyć będą ich dzieci: blisko 4-letni George (będzie obchodził urodziny tuż po wizycie w Polsce) i 2-letnia Charlotte. Według informacji PAP będzie to dla nich pierwsza podróż zagraniczna do kraju, który nie jest częścią Wspólnoty Brytyjskiej.

Jak wynika z informacji Pałacu Kensington, para książęca przyjedzie do Warszawy w południe w poniedziałek, 17 lipca. W stolicy zostanie podjęta przez prezydenta Andrzeja Dudę i pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. Po południu odwiedzi otwarte w 2004 roku Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie spotka się z weteranami i odda hołd bohaterskiej walce warszawiaków o wolność w 1944 roku.

Następnie William i Kate odwiedzą inkubator przedsiębiorczości Heart w wieżowcu Warsaw Spire w centrum Warszawy, gdzie zapoznają się z dynamicznie rozwijającą się branżą firm technologicznych i start-upów. W trakcie spotkania zostanie również przedstawiony nowy projekt współpracy technologicznej między Warszawą a Londynem, który ma pomóc firmom w korzystaniu z potencjału brytyjskiej stolicy w procesie międzynarodowego rozwoju.

Wieczorem para książęca weźmie udział w przyjęciu z okazji 91. urodzin królowej Elżbiety II, które były obchodzone oficjalnie w połowie czerwca. W trakcie wieczoru głos zabiorą gospodarz wydarzenia ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Knott oraz książę William.

We wtorek 18 lipca para królewska odwiedzi rano były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Stutthof w Sztutowie na Pomorzu. Założony na początku września 1939 roku był pierwszym obozem poza terytorium nazistowskich Niemiec i jednym z najdłużej funkcjonujących, do maja 1945 roku. Uwięziono w nim ok. 110 tys. osób, z czego ok. 65 tys. zginęło, w tym 28 tys. żydów. W trakcie wizyty brytyjscy goście spotkają się z grupą pięciu byłych więźniów.

Następnie William i Kate udadzą się do Gdańska, gdzie wezmą udział w przyjęciu ulicznym na miejskim rynku, spróbują likieru ziołowo-korzennego Goldwasser oraz zjedzą pierogi, przyjrzą się pracy bursztynników oraz będą słuchać lokalnych muzyków.

Po południu goście odwiedzą otwarty w 2014 roku Teatr Szekspirowski w Gdańsku, który przyciąga miłośników teatru z całego świata i upamiętnia znaczną angielskojęzyczną społeczność mieszkającą w mieście w XVII wieku. Para królewska zobaczy krótki występ, a także spotka się z Polakami reprezentującymi świat kultury, sztuki i mediów.

Na koniec wizyty William i Kate odwiedzą Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku w Stoczni Gdańskiej, gdzie spotkają się także z założycielami "Solidarności". W trakcie pobytu w ECS goście przejdą m.in. przez słynną bramę stoczniową i złożą wieniec pod pomnikiem.

Wieczorem wrócą do Warszawy, skąd rano wyruszą do Berlina.

Kolejne trzy dni spędzą w Niemczech, gdzie odwiedzą m.in. Bramę Brandenburską i Pomnik Pomordowanych Żydów Europy w Berlinie, a także Hamburg i miasto partnerskie Cambridge, Heidelberg, gdzie wezmą udział w wyścigu łódek.

W trakcie wizyty odwiedzą także m.in. fabrykę Airbusa oraz spotkają się z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci wywodzących się z trudnych środowisk oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wizyta odbędzie się na prośbę brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako element dbania o relację z najważniejszymi brytyjskimi partnerami w Europie. W 2016 roku ustanowiono specjalne coroczne konsultacje międzyrządowe między Polską a Wielką Brytanią, a od 2017 roku organizowane jest także Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie, które przyciąga liderów opinii, społeczności i ekspertów pracujących nad wzmacnianiem więzi między oboma krajami.

Książę William jest trzeci w linii sukcesji do brytyjskiego tronu po swojej babce Elżbiecie II i ojcu Karolu. Jego dzieci, George i Charlotte, są odpowiednio na czwartym i piątym miejscu.