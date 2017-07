Napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany przez policję - przekazał resort spraw wewnętrznych Egiptu w wydanym komunikacie. Na razie nieznany jest motyw ataku.

Jak oświadczyło MSW, wstępne ustalenia wskazują, że sprawca ataku dostał się do hotelu na terenie jednego z ośrodków wypoczynkowych, przypłynąwszy do niego morzem z położonej w pobliżu plaży publicznej. Ministerstwo podało, że poszkodowani w ataku turyści zostali przewiezieni do szpitala.

Zaledwie kilka godzin wcześniej w piątek pięciu egipskich policjantów zginęło w Gizie, gdzie domniemani dżihadyści ostrzelali ich radiowóz.

Odkąd egipskie wojsko obaliło w 2013 roku prezydenta Mohammeda Mursiego związanego z Bractwem Muzułmańskim, ugrupowania ekstremistyczne w Egipcie nasiliły ataki na siły zbrojne i policję, głównie na półwyspie Synaj.

W styczniu 2016 roku dwaj napastnicy, podejrzani o sympatyzowanie z Państwem Islamskim i uzbrojeni w broń palną, nóż oraz pas z ładunkami wybuchowymi, ranili na plaży w Hurghadzie dwóch turystów.