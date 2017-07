Kobieta, której tożsamości nie ujawniono, została aresztowana w stolicy kraju, Rijadzie, za noszenie "nieskromnych ubrań", niezgodnych z zasadami ubioru panującymi w tym sunnickim królestwie. Policja przekazała sprawę prokuraturze.

W krótkim nagraniu wideo, które w weekend stało się popularne wśród użytkowników aplikacji na smartfony Snapchat, kobieta ubrana w minispódniczkę i bluzkę odsłaniającą brzuch przechadza się po pustych ruinach fortu w regionie Nadżd, z którego wywodzi się większość konserwatywnych plemion i rodzin. Nagraniu towarzyszyło kilka zdjęć przedstawiających tę samą kobietę siedzącą na pustyni.

Wideo wywołało oburzenie wśród saudyjskich użytkowników internetu; na Twitterze powstał hasztag wzywający do aresztowania kobiety, a wielu internautów krytykowało ją za prowokacyjne naruszanie obowiązujących w kraju zasad. Stacje telewizyjne, pokazując fragmenty nagrania, mocno zamazały jej sylwetkę.

W Arabii Saudyjskiej od kobiet, w tym obywatelek innych krajów, wymaga się noszenia w miejscach publicznych długich i luźnych szat zwanych abajami. Większość Saudyjek nosi także chustę na głowę i zasłonę na twarz.

Media społecznościowe są bardzo popularne w Arabii Saudyjskiej, gdzie służą jako przestrzeń do wyrażania frustracji, ale też do poznawania opinii publicznej - pisze agencja AP.

Fala oburzenia, jaką wywołało nagranie z noszącą minispódniczkę kobietą, świadczy o powszechności konserwatywnych poglądów w królestwie mimo ostatnich wysiłków modernizacyjnych podejmowanych przez władze - zauważa Associated Press. 31-letni następca tronu książę Muhammad ibn Salman as-Saud podejmował w ostatnim czasie działania na rzecz większego dostępu młodych Saudyjczyków do rozrywki w internecie. Ponad połowa ludności Arabii Saudyjskiej ma mniej niż 25 lat.

W ubiegłym tygodniu rząd ogłosił, że dziewczynkom wolno będzie uprawiać sport w szkołach publicznych oraz że będą one miały dostęp do lekcji wychowania fizycznego. Ograniczono także kompetencje saudyjskiej policji religijnej oraz oficjalnie odebrano jej prawo do aresztowania. Mimo to w kraju utrzymuje się system rygorystycznej segregacji płciowej oraz pozostałe restrykcje wobec kobiet, którym nie wolno np. prowadzić samochodu ani podróżować za granicę bez pozwolenia męskiego członka rodziny.