Na razie nie wiadomo, z jakich powodów napastnik zaatakował. Według policji nie był to atak terrorystyczny. Jak poinformowała szwajcarska policja, wszystkie ranne osoby zostały odwiezione do szpitala; dwie z nich mają poważne obrażenia. Policja całkowicie zablokowała tę część miasta, gdzie doszło do ataku.

Według niemieckojęzycznego dziennika "Blick", napastnik zaatakował piłą łańcuchową kilku przechodniów. Rzeczniczka policji Cindy Beer powiedziała telewizji SRF, że policja została poinformowana o incydencie o godzinie 10.39. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co się dokładnie stało - wskazała. Szafuza to licząca ok. 36 tys. osób miejscowość na północ od Zurychu, w pobliżu granicy z Niemicami.