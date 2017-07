Orzeczenie takie wydało jednomyślnie 11 ławników uznając, że 16-latek zaatakował Polaka bez bezpośredniego zamiaru spowodowania jego śmierci. Decyzja o wymiarze kary zapadnie na oddzielnym posiedzeniu sądu 8 września.

Do zdarzenia doszło 27 sierpnia 2016 roku na placu handlowym The Stow w mieście Harlow. Tuż przed północą doszło do sprzeczki pomiędzy trzema jedzącymi pizzę i pijącymi alkohol Polakami a grupą zakapturzonych nastolatków, którzy jeździli w pobliżu na rowerach. Według ustaleń policji, Arkadiusz J. został mocno uderzony w tył głowy przez jednego z napastników; dwa dni później zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

Zdarzenie z Harlow było interpretowane jako element szerszego problemu wzrostu przestępstw na tle nienawiści rasowej i narodowościowej, do którego doszło w pierwszych miesiącach po ubiegłorocznym referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Policja wielokrotnie powtarzała, że był to tylko jeden z wątków śledztwa, który nie został potwierdzony w toku postępowania sądowego.