Według tego źródła myśliwiec amerykańskiej marynarki wojennej musiał wykonać manewr, żeby uniknąć kolizji z dronem QOM-1, którego operator ignorował wielokrotne wezwania przez radio.

Cytowana osobistość amerykańska uznała działanie strony irańskiej za "niebezpieczne i nieprofesjonalne".

Telewizja Fox News informuje na swym portalu internetowym, powołując się na anonimowego przedstawiciela sektora obronności USA, że myśliwiec przygotowywał się do lądowania na lotniskowcu USS Nimitz, który niedawno wpłynął do Zatoki Perskiej, i że do takiego incydentu z udziałem irańskiego drona doszło po raz pierwszy.

Instytut Morski USA podkreślił na swym portalu, powołując się na przedstawiciela amerykańskiej marynarki wojennej, że kiedy doszło do incydentu z dronem, myśliwiec USA znajdował się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.