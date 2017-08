Do tragedii doszło wieczorem w małej miejscowości Sept-Sorts odległej o ok. 55 km na wschód od Paryża, niedaleko La Ferte-sous-Jouarre, w departamencie Seine-et-Marne.

Wcześniej informowano, że dziewczynka, która poniosła śmierć miała 8 lat. Według żandarmerii brat dziewczynki odniósł ciężkie obrażenia i jego stan określany jest jako poważny.

- Połowa samochodu znalazła się w restauracji i powaliła wszystkich klientów i personel, którzy znaleźli się na jej drodze - relacjonował jeden ze świadków dziennikowi "Le Parisien".

Rzecznik francuskiego MSW Pierre-Henry Brandet oświadczył w telewizji BFMTV, że sprawcą okazał się 32-letni Francuz, który uderzył samochodem marki BMW w taras pizzerii Cesena. Został zatrzymany przez policję, która otoczyła całą okolicę kordonem bezpieczeństwa.

Według prokuratury z pobliskiego Meaux, był to czyn rozmyślny, ale na razie nic nie wskazuje na to, że był to atak terrorystyczny. Sprawca, poprzednio nie karany, powiedział śledczym, że nosił się z zamiarem popełnienia samobójstwa. Kilka dni temu miał podjąć już taką próbę.

Radio RTL poinformowało, że mężczyzna jest w głębokiej depresji oraz, że powiedział policjantom, iż w samochodzie ma broń.

We Francji doszło ostatnio do serii tragicznych ataków na cywilów. W ub. tygodniu mężczyzna staranował samochodem na przedmieściu Paryża Levallois-Perret grupę żołnierzy, raniąc sześciu z nich. Został postrzelony i zatrzymany przez policję. W ub. roku w Nicei, w dniu święta Dnia Bastylii (14 lipca) zamachowiec wjechał w tłum, zabijając 84 osoby.