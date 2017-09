Zdaniem KE, kredyt pozwoli na uporządkowaną likwidację Air Berlin, nie narażając na szwank wolnej konkurencji na unijnym rynku, której KE jest strażniczką. Niemiecki rząd udzielił pomocy po oświadczeniu głównego akcjonariusza Air Berlin, linii Etihad, o zaprzestaniu finansowego wsparcia.

Kredyt 150 mln euro ma wystarczyć na trzy miesiące działalności drugich co do wielkości niemieckich linii lotniczych. W tym czasie ma zapaść decyzja o sprzedaży aktywów Air Berlin. Firma dalej przyjmuje rezerwacje lotów. Loty przewoźnika Niki, filii Air Berlin, również mają odbywać się zgodnie z wcześniejszymi planami.

Minister gospodarki Niemiec Brigitte Zypries, podkreślała w sierpniu, że bez pomocy niemieckiego rządu nie byłyby możliwe "powroty lotnicze dziesiątek tysięcy podróżnych przebywających na wakacjach". Air Berlin jest od kilku lat na minusie. W 2016 roku straty przewoźnika wyniosły 780 mln euro, a jego łączne długi to blisko 1,2 mld euro. Kryzys pogłębił się po wprowadzeniu w marcu letniego rozkładu lotów.

Jak podał brytyjski dziennik "Financial Times", Air Berlin miał problemy z rywalizacją z tanimi konkurentami, a jego działalność była możliwa jedynie dzięki wsparciu finansowemu od linii Etihad, które kupiły linie w 2011 roku. BBC wskazało z kolei, że firma traci klientów oraz mierzy się z licznymi spóźnieniami i odwoływaniem lotów, co prowadzi do milionów euro odszkodowań. Bankructwo linii lotniczych wiązało się z ryzykiem utraty tysięcy miejsc pracy na kilka tygodni przed wyborami w Niemczech.

Największy niemiecki przewoźnik lotniczy Lufthansa prowadzi obecnie rozmowy z Air Berlin, by przejąć niektóre operacje tych linii w ramach większej restrukturyzacji. Handel akcjami Air Berlin na frankfurckiej giełdzie został zawieszony.

Zgodnie z unijnymi przepisami, pomoc państwa w celu wsparcia restrukturyzacji albo ratowania przedsiębiorstwa może być udzielona tylko wtedy, kiedy zostały wyczerpane inne możliwości, jakie oferuje rynek. Komisja Europejska warunkuje pozytywną decyzję m.in. od tego, czy pomoc jest ograniczona w czasie i służy ogólnemu interesowi