Msza święta została odprawiona za pokój duszy Marii Kaczyńskiej dokładnie w przeddzień 75. rocznicy jej urodzin. We mszy uczestniczyli m.in. ambasador RP Konrad Pawlik i dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Mateusz Adamski.

Maria Mackiewicz urodziła się 21 sierpnia 1942 r. w leśniczówce w Machowie w dawnej gminie Kobylnik, czyli w dzisiejszej Naroczy. Została ochrzczona w tym kościele – mówił odprawiający mszę proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Naroczy.

Jak powiedzieli PAP opiekujący się kościołem w Naroczy księża, nie zachowały się księgi parafialne świątyni z 1942 r.

Udało nam się potwierdzić w parafii św. Bernarda w Sopocie, gdzie śp. prezydent Lech Kaczyński i Maria Kaczyńska brali ślub, że jako miejsce chrztu Maria Kaczyńska podała właśnie parafię Kobylnik na terytorium dzisiejszej Białorusi – powiedział Adamski. Chrzest miał miejsce we wrześniu 1942 r.

Niedługo potem rodzina Mackiewiczów wraz z malutką Marią wyjechała z Kobylnika do Wilna, a w 1945 r. do Człuchowa. Historię tę opisuje Barbara Stanisławczyk w książce „Ostatni krzyk. Od Katynia do Smoleńska...”.

Będziemy zabiegać o to, by w kościele w Naroczy dokonać upamiętnienia śp. Marii Kaczyńskiej przez umieszczenie tu tablicy pamiątkowej – powiedział ambasador Pawlik.

Niektórzy spośród wiernych uczestniczących w odprawianej w języku polskim porannej mszy świętej mówili w rozmowie z PAP, że już wcześniej wiedzieli, iż żona polskiego prezydenta pochodziła właśnie z ich miejscowości. Kilka lat temu, już po tragicznej śmierci pary prezydenckiej w katastrofie pod Smoleńskiem, artykuł na ten temat opublikowała rejonowa gazeta w Naroczy. Starsi mieszkańcy mówili jednak, że znali tę historię znacznie wcześniej.

Leśniczówka Mackiewiczów w Machowie nie przetrwała do czasów obecnych. Na miejscu tego domu w lesie pod Naroczą zachowały się jedynie bardzo zniszczone fragmenty schodów i piwnicy.