Włoska agencja prasowa poinformowała, że policja ma odciski palców sprawców i dysponuje też nagraniami z kamer na plaży.

Powołując się na źródła w organach ścigania ANSA dodała, że śledztwo jest "trudne". Prowadzi ono do środowisk nielegalnych imigrantów, wśród nich handlarzy narkotyków, którzy uprawiali ten proceder na pełnej turystów Riwierze nad Adriatykiem.

Ziobro poleca wszcząć polskie śledztwo

- Przekazywane z Włoch informacje o brutalnym przestępstwie na młodej kobiecie i jej mężu są zatrważające. To była cała noc potwornego koszmaru. Polskie służby są w kontakcie z włoskimi władzami. Wierzę, że uda się znaleźć przestępców i wymierzyć im surową karę. W związku z tym, że w dniu wczorajszym dowiedziałem się o zatrważającym zdarzeniu, którego ofiarą padło młode polskie małżeństwo we Włoszech - doszło do bestialskiego gwałtu na młodej kobiecie oraz brutalnego pobicie męża tejże kobiety - wydałem polecenie jako Prokurator Generalny, niezwłocznego wszczęcia śledztwa w tej sprawie - powiedział Zbigniew Ziobro w niedzielę dziennikarzom.

Jak dodał, kodeks karny przewiduje, że stosuje się go też wobec sprawców przestępstw za granicą, którzy dopuścili się swoich czynów w stosunku do obywatela polskiego.

Uważam, że państwo polskie zawsze winne jest reakcji, zwłaszcza wtedy, gdy dochodzi do tak dramatycznej historii z krzywdą polskich obywateli. To szybkie działanie jest też podyktowane rozumieniem okoliczności kryminalistyczno-procesowych tego typu spraw. Chodzi o szybkie zbieranie materiału dowodowego. Dlatego też organizowany jest już wyjazd zespołu prokuratorów i policjantów do Włoch. Z racji tego, że mamy weekend, musi być zgoda strony włoskiej w ramach pomocy prawnej - powiedział minister.

Jesteśmy gotowi nie tylko uczestniczyć w niezbędnych czynnościach dowodowych, które poszerzą naszą procesową wiedzę na temat tej sprawy i mogłyby się też przyczynić do (jej) skuteczniejszego wyjaśnienia i wykrycia sprawców, ale też jesteśmy gotowi udzielić (pomocy w) pewnych czynnościach, które mogą przyczynić się do sprawniejszego poprowadzenia tego postępowania we Włoszech - powiedział minister. Ziobro nazwał sprawców napadu zbirami, bandziorami i bandytami. Jak podkreślił, powinni oni ponieść bardzo surową karę.

Działamy w sposób bardzo zdecydowany - zadeklarował minister. Jak ocenił, to straszne przestępstwo i trzeba przede wszystkim otoczyć opieką i wsparciem młode małżeństwo, które doznało "tak strasznej krzywdy".

Ziobro, podkreślił, że trzeba zrobić wszystko, żeby bandyci, którzy dopuścili się tego czynu, ponieśli surową odpowiedzialność. Polskie państwo będzie w tej sprawie działać profesjonalnie, wszelkie możliwości, jakie oczywiście mamy - to się stało na terenie państwa trzeciego - będziemy się starali w pełni wykorzystać - zapewnił minister.

Ziobro ocenił, że także państwo włoskie jest zainteresowane tym, żeby ta sprawa została gruntownie wyjaśniona. Dodał, że liczy na dobrą współpracę ze stroną włoską. To wstrząsające przestępstwo" - podkreślił. Jako prokurator generalny zrobiłem to, co do mnie należy; mogę państwa zapewnić, że w tej sprawie będzie prowadzone bardzo rzetelne śledztwo, które - ufam - doprowadzi do ukaranie tych okrutnych przestępców - powiedział Ziobro.

W związku z brutalną napaścią na Polaków, polskie służby konsularne podjęły natychmiastowe działania w celu pomocy poszkodowanym oraz ich rodzinie - podkreślił MSZ. Polskie służby konsularne będą ponadto wnosić o otoczenie pokrzywdzonych przez władze miasta szeroką opieką - zapewniło ministerstwo.

26-letnia Polka i jej mąż zostali napadnięci na plaży w Rimini przez czterech mężczyzn pochodzących z północnej Afryki. Napastnicy zbiorowo zgwałcili kobietę, a mężczyznę kilka razy uderzyli w głowę, wskutek czego stracił przytomność. Oboje zostali też ograbieni.

Czterech sprawców brutalnego ataku na polskich turystów jest poszukiwanych przez włoską policję. O napadzie na Polaków jako "bestialskim" i "nieludzkim" pisze w niedzielę włoska prasa. Policja ma pewność co do tego, że to wyjątkowo brutalna grupa, która jak wszystko na to wskazuje, była pod wpływem narkotyków i alkoholu. Okazało się, że po napaści na turystów z Polski zaatakowała następnie także transseksualistę z Peru. Rannego porzucili przy drodze.

Dziennik "La Repubblica" podaje, że wycieczka Polaków, z którą przyjechała młoda para turystów, odjechała już do kraju. Pobity Polak został wypisany ze szpitala i złoży zeznania. Pozostała tam jego ranna żona, która jest w szoku. Zgodnie z zasadami postępowania w przypadku gwałtu, kobieta otrzymuje także wsparcie psychologiczne.

Włoskie media przytaczają słowa szefa policji z Rimini Maurizio Improty, który powiedział o sprawcach napadu: "Działali z nieludzką przemocą". - Mam nadzieję, że teraz ich spotka koszmar - dodał. Lokalna policja powołała specjalną grupę, zajmującą się tym przypadkiem. Z ofiarami napadu spotkał się w szpitalu przedstawiciel władz miasta, który zaoferował im wszelką pomoc i wsparcie - informuje agencja prasowa Ansa.